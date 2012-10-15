Японія може стати новим осередком економічної кризи
За словами МВФ, Японія переживає найтяжчий період збільшення державного боргу.
Міжнародний валютний фонд висловив побоювання, що уряд Японії не зможе найближчим часом понизити дефіцит державного бюджету, а державний борг країни до кінця року становитиме 237% ВВП, цитує економістів МВФ The Wall Street Journal.
За словами експертів, Японія переживає найтяжчий період збільшення державного боргу серед розвинених країн. Згідно зі щорічним оглядом МВФ, Японія перебуває в гіршому становищі, аніж навіть Греція з показником держборгу у 198% ВВП та Італія (126% ВВП). І хоча внутрішній борг країни мінімізує ризики в короткостроковій перспективі, значною мірою ситуацію погіршує тиск з боку світових інвесторів та економістів, які чекають від уряду Японії вживання непопулярних заходів і рішучих дій щодо наведення ладу в державних фінансах.
«Ситуація в Японії справді тривожна і заслуговує на те, щоб визнати це», - цитує WSJ заступника міністра фінансів Японії Такехіко Накао. З-поміж причин погіршення економічної ситуації в Японії економісти називають популістські кроки уряду в частині податкового регулювання, а також низку територіальних спорів, що виникли недавно суперечок, які помітно зіпсували торгові відносини Японії із сусідами.
Нагадаємо, минулого тижня МВФ понизив прогноз розвитку найбільшої економіки ЄС – Німеччині у 2013 році до 0,9% з попередньої оцінки в 1,4%. При цьому ряд німецьких науково-дослідних центрів висловили стурбованість значною вірогідністю настання рецесії в Німеччині в 2013 році.
У липні МВФ понизив прогноз світового зростання на 2013 рік до 3,9%, але зберіг прогноз на поточний рік незмінним - на позначці 3,5%. А наприкінці вересня голова Фонду Крістін Лагард повідомила, що ці прогнози будуть найближчим часом понижені.