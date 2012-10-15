Після успіху на виборах фламандські націоналісти вимагають конфедерації

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, лідер партії Барт Де Вевер, вочевидь, стане бургомістром найбільшого фламандського міста Антверпен, де очолюваний ним список партії підтримали 36,3% виборців. Соціалісти, представник яких був бургомістром Антверпена до останнього часу, отримали лише 29,6% голосів.

Лідер “Нового фламандського альянсу”, який виступає за відокремлення Фландрії, вже заявив про те, що закликатиме федеральний уряд країни, очолюваний франкомовним соціалістом Еліо Ді Рупо, до спільної роботи над новою конфедеративною реформою. “Цей уряд (Бельгії - УНІАН)... не підтримується фламандцями”, - сказав Б. Де Вевер.

За попередніми даними, партія “Новий фламандський альянс” отримала перевагу в більшості комун Фландрії. Таким чином, як відзначають місцеві ЗМІ, питання майбутнього цілісності Бельгії знову відкрито.

Що ж до виборів у Валлонії та столичному регіоні – Брюсселі, тут очевидних переможців немає. Разом з тим, місцеві ЗМІ повідомляють про зменшення підтримки соціалістів і посилення позицій праволіберального “Реформаторського руху” та екологічної партії “Еколо”.