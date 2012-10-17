Фотографії загиблих поляків, зроблені в морзі, потрапили в інтернет

На знімках, які з'явилися в російських блогах близько місяця тому, виразно видно тіла жертв. Частина знімків зроблена в морзі. Польська сторона підозрює у витоку росіян.

Генпрокурор Польщі Анджей Серемет планує в середу звернутися до глави Слідчого комітету Росії Олександра Бастрикіна з проханням про відповідну перевірку, повідомляє Польське пресове агентство з посиланням на прес-секретаря прокуратури Матеуша Мартинюка.

За його словами, опубліковані фотографії не є матеріалами справи про катастрофу Ту-154, яке веде Головна військова прокуратура Польщі.

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Агентство внутрішньої безпеки (АВБ) Польщі, в свою чергу, направило аналогічний запит у Федеральну службу безпеки Росії (ФСБ) більше двох тижнів тому.

"Глава Агентства внутрішньої безпеки 1 жовтня написав главі ФСБ лист з проханням прояснити ситуацію", - цитує заяву РІА "Новости".

Як пояснило АВБ, фотографії вперше з'явилися в російській інтернеті 28 вересня. Пізніше вони були розміщені на серверах в Німеччині, США та Україні. Польські спецслужби звернулися в ці країни з проханням заблокувати доступ до цих матеріалів. Відгукнулися Росія і Україна. Німці та американці відмовили з посиланням на місцеве законодавство.

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський у вівторок закликав польські ЗМІ не публікувати фотографії: "Закликаю польські ЗМІ дотримуватися пристойності і не публікувати страшні фотографії жертв смоленської катастрофи з чужих сайтів", - написав він у своєму блозі.