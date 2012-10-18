У Білорусі кажуть, що вони розвивають громадянське суспільство, просто не так

Як передає власний кореспондент УНІАН у Республіці Білорусь, про це заявив сьогодні на брифінгу в Мінську начальник управління інформації – прес-секретар МЗС Білорусі Андрій Савіних.

«По-перше, потрібно пригадати горезвісні подвійні стандарти, які Захід використовує для оцінки ситуації в нашій країні. У цьому контексті вибірковість думок ЄС очевидна і створює серйозні проблеми. По-друге, системною проблемою є відмінності в підходах до розвитку громадянського суспільства в Білорусі», - наголосив А.Савіних.

При цьому він відзначив, що Білорусь повністю сходиться з Євросоюзом в розумінні необхідності формування повноцінного громадянського суспільства і демократичних традицій.

«Ми добре бачимо, що на це потрібний час і сприятливе суспільне середовище, засноване на довірі та гармонізації інтересів основних соціальних груп. Саме таким чином цей процес протікав у країнах Заходу», - сказав представник МЗС Білорусі.

А.Савіних висловив жаль, що західні політичні кола заперечують поступовість і поступальність цього руху в Білорусі.

Він також назвав ряд інших «подразників», зокрема й інцидент зі шведським літаком.

«Отже список претензій є у обох сторін. Річ у тому, що розв’язати їх можна тільки за столом переговорів і методом конструктивної взаємодії. Вважаю, що саме на цьому треба концентрувати пріоритетну увагу», - наголосив А.Савіних.

Як повідомляв УНІАН, 15 жовтня Рада міністрів закордонних справ ЄС продовжила дію санкцій щодо Білорусі до 31 жовтня 2013 року.

В даний час під візові та економічні санкції ЄС підпадають 243 фізичних і 32 юридичних особи, зокрема Президент Білорусі Олександр Лукашенко.