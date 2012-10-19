Одружується останній холостий принц-наступник Європи

30-річний Гійом - останній холостий принц-наступник в Європі, що привертає до весілля особливу увагу, повідомляє ІТАР-ТАРС.

Головна подія свята - вінчання у соборі Нотр-Дам де Люксембург відбудеться у суботу, а сьогодні відбудеться цивільна церемонія одруження, яка всупереч віковій традиції вперше пройде в міській ратуші, а не в палаці великих герцогів.

На весілля запрошено всі королівські будинки Європи, проте їх представництво буде різним. Королівська сім'я Бельгії буде представлена ​​у повному складі, включаючи принців з подружжям, що не дивно, адже наречена - піддана бельгійської корони, а наречений - внучатий племінник короля бельгійців Альберта Другого.

"Перлину" європейських монархій - Великобританію будуть представляти молодший син королеви Єлизавети Другої - граф Уессекський з дружиною. Більшу частину витрат з проведення весілля понесе родина великого герцога Люксембургу Анрі, держава внесе лише 350 тис євро на народні урочистості та забезпечення безпеки, для чого в місто сьогодні буде стягнуто понад 1,6 тис поліцейських. Місце проведення "медового місяця" молодих зберігається в найсуворішій таємниці. Гійом і Стефані разом вже три роки, а знайомі протягом восьми років.