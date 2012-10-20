Єгипетські ісламісти обрали нового лідера

Ель-Кататні (Mohamed Saad Tawfik El-Katatni) змінив на цій посаді Мохаммеда Мурсі, який пішов з партійної роботи після перемоги на президентських виборах, повідомляє Associated Press.

Консервативно налаштований С. ель-Кататні набрав 581 голос. Його суперник - заступник керівника партії Ессам ель-Еріан - отримав 283 голоси. Ель-Еріан розглядається як більш реформістськи налаштований політик, відкритий для діалогу з ліберальними партіями.

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За часів Хосні Мубарака "Брати мусульмани" були фактично заборонені, сотні їхніх активістів перебували у в'язницях. Вважається, що ця ісламістська організація була серед основних організаторів "арабської весни" в Єгипті, зазначає РосБізнесКонсалтинг.