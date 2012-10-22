Роботу нафтопроводу «Дружба» заблокували презервативи

Вузли обліку нафти на словацькій і чеській ділянках нафтопроводу "Дружба" вийшли з ладу через потрапляння в потоки нафти гумових контрацептивів. Про це повідомляє ТСН.

Оператори звернули увагу на те, що лічильники раптом почали показувати набагато більші обсяги прокачаної нафти, ніж могло пройти по системі одномоментно. Для з'ясування причин було прийнято рішення зупинити роботу приладів обліку та запустити резервні системи. Таким чином в основній системі виявили презервативи і дитячі соски. Несподівані знахідки завадили роботі спочатку словацького оператора труби, а трохи пізніше - угорського.

У Білорусі ("Гомельтранснафта") відмовилися говорити на тему, чи були в них аналогічні поломки. У російській "Транснафті" повідомили, що подібні проблеми мала ще й Сербія. Також там упевнені, що українська і білоруська частина нафтопроводу не страждала від гумових виробів. Їх потрапляння в систему - не випадковість, запевняють у компанії: "Наприклад, у Дагестані, коли крадуть нафту, то під високим тиском подають у трубу воду. В даному випадку було здійснено вкидання гумових виробів, які призвели до аварії лічильників обліку нафти. Тому неможливо було відстежити, скільки нафти було прокачано", - повідомив представник "Транснафти" Ігор Дьомін.

Варто відзначити, що чеська ділянка "Дружби" вже працює в штатному режимі.