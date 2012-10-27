Європарламент назвав нелегітимними парламентські вибори в Білорусі

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться у резолюції Європарламенту, схваленій більшістю депутатів на сесії в Страсбурзі.

“(Європарламент – УНІАН) шкодує з приводу того, що парламентські вибори в Білорусі не відповідали багатьом базовим стандартам ОБСЄ”, - сказано у резолюції.

“(Європарламент – УНІАН) вважає, що парламенту, обраному в Білорусі, не вистачає демократичної легітимності, і Європейський парламент таким чином продовжить свою політику невизнання його, як у двосторонніх відносинах з Білоруссю, так і в рамках Парламентської Асамблеї ЄВРОНЕСТ (ЄС - країни “Східного партнерства”)”, - заявили депутати.

Вони засудили факти ув’язнення журналістів, як порушення права громадян на свободу слова; а також висловили жаль з приводу того, що білоруська влада відмовляється надавати візи членам Європейського парламенту.

Також депутати Європарламенту закликали білоруську владу змінити виборче законодавство і провести нові вільні та чесні вибори.

Крім того, депутати закликали владу Білорусі звільнити та реабілітувати усіх політичних в’язнів і висловили глибоку стурбованість щодо появи повідомлень про погане ставлення до них у місцях позбавлення волі, і зокрема, до правозахисника Олеся Бєляцького, колишнього кандидата у президенти Миколи Статкевича та лідера невизнаної організації “Молодий Фронт” Дмитра Шашкевича.

В резолюції також міститься заклик до уряду Білорусі припинити політику самоізоляції і поважати права людини. При цьому депутати наголосили на тому, що ЄС готовий поновити співпрацю з Мінськом, як тільки уряд країни продемонструє повагу до демократичних цінностей та базових прав білоруського народу.

У документі також міститься заклик до Ради ЄС та Єврокомісії продовжити співпрацю з представниками громадянського суспільства Білорусі, надати їм та незалежним ЗМІ фінансову підтримку, сприяти процесам подальшого спрощення візового режиму для громадян Білорусі.

Парламентські вибори в Білорусі відбулися 23 вересня.