У центрі Москви затримали Удальцова, Навального і Яшина

Про це повідомляє РІА «Новости» з посиланням на представника прес-служби столичного главку МВС.

"Удальцова, Навального і Яшина було затримано співробітниками поліції за порушення громадського порядку, їх буде доставлено до відділу поліції для вирішення питання про залучення їх до адміністративної відповідальності", - повідомив представник столичного главку.

Він підкреслив, що "кваліфікацію їхніх дій за конкретною статтею буде дано після вивчення відеоматеріалів".

Сьогодні в центрі Москви проводилася серія одиночних пікетів на підтримку політв'язнів. За задумом організаторів несанкціонованої акції, люди з плакатами повинні стояти на відстані 50 метрів один від одного від Луб’янського проїзду до Технічного провулка, де знаходиться будівля Слідчого комітету РФ.

Як повідомлялося раніше, С.Удальцова було затримано поліцейськими в той момент, коли він у супроводі прихильників і журналістів йшов по М’ясніцкій вулиці.

Слідчий комітет Росії вчора пред'явив С.Удальцову звинувачення в підготовці масових заворушень у кримінальній справі, порушеній після перевірки фактів, викладених у фільмі НТВ "Анатомія протесту-2". Зараз він перебуває під підпискою про невиїзд.