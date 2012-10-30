США невдоволені виборами в Україні та непокояться за Тимошенко

"Ми поділяємо оцінку ОБСЄ, БДІПЛ та парламентської асамблеї НАТО, які заявили, що в ході виборів був задіяний адміністративний ресурс для підтримки правлячої партії, зазначалося втручання в роботу ЗМІ, а також утиски кандидатів від опозиції", - йдеться в заяві держдепартаменту.

"Ми шкодуємо, що ці некоректно проведені парламентські вибори не допоможуть Україні досягти демократичної мети, однак ми продовжимо співпрацювати з Україною у зміцненні демократичних інститутів, верховенства закону і проведенні демократичних реформ ...

Ми також підтверджуємо нашу серйозну стурбованість політичними переслідуваннями лідерів опозиції, включаючи колишнього прем'єр-міністра Юлію Тимошенко, не допущену до виборів. Ми знову закликаємо владу країни негайно покласти край переслідуванню політичних опонентів ", - цитує РІА "Новости".