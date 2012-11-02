У новому уряді Грузії хочуть відновити залізничне сполучення з Росією

Відповідну заяву зробив міністр з реінтеграції Грузії Паата Закареішвілі в інтерв'ю "Комерсанту".

"Поки на урядовому рівні це питання ми не обговорювали, хоча деякі консультації вже відбулися. Моє переконання - ми повинні сприяти відновленню транспортного руху через Абхазію. Як залізничного, так і автомобільного. Причому ми зобов'язані виключити політичну основу і розглядати проблему виключно в економічному ключі" , - заявив Закареішвілі.

Закареішвілі стверджує, що відновлення залізничного сполучення "збільшить роль нашої Грузії як транспортної артерії і її геополітичне значення, а також буде сприяти поверненню грузинських біженців після конфліктів 1990-х років в Абхазію.

Залізничне сполучення між Грузією і Росією було перерване на початку 1990-х років. Вирішальним подією став вибух залізничного моста через річку Інгурі в 1992 році.