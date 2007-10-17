США вважають ціни на енергоносії завищеними

Адміністрація президента США Джорджа Буша вважає, що ціни на енергоносії нині істотно завищені. Про це повідомила прес-секретар Білого дому Дана Періно, передає Reuters. "Немає жодного сумніву, що ціни на енергоносії зависокі сьогодні. Це завдає непропорційних втрат сім`ям з низьким доходом, які вимушені витрачати значну частину своїх коштів на енергію", - зазначила вона. Д.Періно наголосила, що адміністрація американського президента уважно стежить за ситуацією на енергетичному ринку і вельми занепокоєна становищем.

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