У Москві твердять, що Україна і Росія можуть обійтися без газових посередників

Україна і Росія можуть обійтися без посередників в газовій сфері, заявив депутат Держдуми РФ, директор Інституту країн СНД Костянтин ЗАТУЛІН сьогодні журналістам в Києві.

Як передає кореспондент УНІАН, він сказав: «Росія і Україна цілком можуть обійтися без посередників, і напередодні перший віце-прем`єр МЕДВЕДЄВ (перший віце-прем`єр РФ, голова ради директорів "Газпрому" Дмитро МЕДВЕДЄВ - УНІАН) це підтвердив», – зазначив К.ЗАТУЛІН.

При цьому він додав, що дана проблема в Україні є надуманою і заполітизованою, і не «ми запропонували цього посередника».

Як сказав К.ЗАТУЛІН, ціна на газ для України не зовсім відповідає ринковим умовам і складається з ціни на середньоазіатський газ і послуги з транзиту територією Росії.

К.ЗАТУЛІН висловив упевненість, що новий український уряд враховуватиме дружні українсько-російські відносини, що склалися, в газовій сфері.

Як повідомляла низка ЗМІ, 15 жовтня Д.МЕДВЕДЄВ заявив, що посередники в газових відносинах між Україною і Росією з`явилися «в певному історичному контексті» за ініціативою української сторони, і їх наявність сьогодні не «цілком з`ясовна» для Росії. На його думку, відмова від послуг посередників, можливо, спростить стосунки в газовій сфері між двома країнами і допоможе Україні розраховуватися в строк за газ, не створюючи таких великих боргів (мається на увазі український борг, який прем`єр-міністр РФ Віктор ЗУБКОВ оцінив майже в 2 млрд. дол. - УНІАН).

"Газпром" через свою дочірню компанію ТОВ "Газпром експорт" придбаває газ, що видобувається в Туркменістані, Узбекистані і Казахстані і продає його компанії RosUkrEnergo AG (Швейцарія), 50% акцій якого належить "Газпрому". RosUkrEnergo доставляє центрально-азіатський газ до кордону Росії з Україною і на кордоні перепродує його ЗАТ "УкрГаз-Енерго". Ця компанія частину одержаного від RosUkrEnergo газу поставляє кінцевим українським споживачам, а частина - реалізує НАК "Нафтогаз України" для подальшого забезпечення паливом теплопостачальних підприємств і бюджетних установ.