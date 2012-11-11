У Туреччині - сутички між курдами і силами безпеки

Тисячі курдів вийшли на вулиці в провінції Джизре – на підтримку в’язнів, які голодують у більш як півсотні турецьких тюрем, пише Радіо Свобода.

Близько 700 курдів, заарештованих за участь в антитурецьких виступах і членство в забороненій Робітничій партії Курдистану, 60 днів голодують на знак протесту проти недопуску адвоката до лідера РПК Абдулли Оджалана. Засуджений до довічного ув'язнення Оджалан не бачив свого захисника вже 15 місяців.

До вимог забезпечити зустріч адвоката з Оджаланом приєдналися шість провідних турецьких політиків курдського походження.