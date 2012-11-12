ЗМІ: Ху Цзіньтао готовий повністю відійти від політичних справ

Це буде означати фактично передачу наступнику посту верховного головнокомандувача країни, повідомляє в понеділок РІА "Новости" з посиланням на гонконзьку South China Morning Post.

Ху Цзіньтао в даний час є генеральним секретарем компартії Китаю, головою Військової ради ЦК КПК, Центральної військової ради Китаю і головою КНР. Посаду Генерального секретаря нинішній лідер зайняв за підсумками 16-го з'їзду компартії в 2002 році, в березні 2003 року на сесії Всекитайських зборів народних представників Ху Цзіньтао став головою КНР. Однак військову сферу країни аж до 2005 року контролював тоді вже колишній генеральний секретар і екс-голова Цзян Цземінь.

Створений Цзян Цземінем прецедент породив невизначеність навколо того, який обсяг влади отримає за підсумками нинішнього з'їзду наступник Ху Цзіньтао нинішній віце-голова КНР, генеральний секретар 18-го з'їзду КПК Сі Цзіньпін.

Згідно з інформацією неназваних джерел авторитетної гонконгської газети, Ху Цзіньтао, якому зараз 69 років, за підсумками цьогорічного з'їзду покине пост голови Військової ради ЦК КПК, чим фактично продемонструє свою готовність повністю відійти від справ. Остаточно процедура передачі влади новому поколінню китайських керівників завершиться в березні 2013 року на сесії Всекитайських зборів народних представників, коли Ху Цзіньтао залишить посаду голови країни і голови Центральної військової ради (ЦВР).

Джерела газети відзначають, що нинішній глава ЦВС має намір піти у відставку, зберігши хорошу репутацію і забезпечивши собі спокійний вихід.

У Пекіні з 8 по 14 листопада проходить 18-й з'їзд компартії Китаю. За його підсумками буде затверджено нове партійне керівництво КНР.