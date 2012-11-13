Ізраїль знищив кілька сирійських артустановок
Ізраїльські війська 12 листопада знищили кілька сирійських артилерійських установок
Про це заявило командування Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ).
Ізраїльський танк відкрив вогонь по цілях на сирійській території у відповідь на падіння снаряда, випущеного сирійською САУ, на ізраїльській стороні лінії розмежування на Голанських висотах.
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"Танкісти піддали обстрілу позиції, з яких був випущений снаряд. Зафіксовано кілька прямих влучень. Ізраїльська сторона направила до ООН скаргу на дії сирійської сторони, що суперечать угоді про припинення вогню. Ізраїль і надалі не терпітиме обстрілів своєї території з сирійського боку кордону. Відповідь на такі дії буде максимально жорсткою", - наводить заяву ЦАХАЛа Лента.ру.
Ізраїльські війська вже другий день поспіль відкривають вогонь по цілях в Сирії. Раніше бійці ЦАХАЛа зробили "попереджувальний" постріл протитанковою ракетою по САУ, яка обстріляла ізраїльський бік лінії розмежування.