Ізраїль знищив кілька сирійських артустановок

Про це заявило командування Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ).

Ізраїльський танк відкрив вогонь по цілях на сирійській території у відповідь на падіння снаряда, випущеного сирійською САУ, на ізраїльській стороні лінії розмежування на Голанських висотах.

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"Танкісти піддали обстрілу позиції, з яких був випущений снаряд. Зафіксовано кілька прямих влучень. Ізраїльська сторона направила до ООН скаргу на дії сирійської сторони, що суперечать угоді про припинення вогню. Ізраїль і надалі не терпітиме обстрілів своєї території з сирійського боку кордону. Відповідь на такі дії буде максимально жорсткою", - наводить заяву ЦАХАЛа Лента.ру.

Ізраїльські війська вже другий день поспіль відкривають вогонь по цілях в Сирії. Раніше бійці ЦАХАЛа зробили "попереджувальний" постріл протитанковою ракетою по САУ, яка обстріляла ізраїльський бік лінії розмежування.