Ліга арабських держав визнала сирійську опозицію
02:48, 13 листопада 2012Світ
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Ліга арабських держав (ЛАД) визнала легітимність новоутвореного блоку сирійської опозиції і закликала опозиційні групи приєднуватися до коаліції.
Міністри закордонних справ арабських держав на засіданні в Каїрі назвали Національну коаліцію опозиції Сирії, сформовану в столиці Катару Досі, законним представником Сирії в Лізі і зазначили, що збираються мати справу переважно з нею, передає Al Arabiya.
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Як повідомив єгипетський телеканал "Ан-Ніл", Ліга арабських держав визнала Національну коаліцію опозиції Сирії законним представником сирійського народу, однак при голосуванні утрималися представники Іраку, Лівану та Алжиру.
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