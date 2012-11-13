Ліга арабських держав визнала сирійську опозицію

Міністри закордонних справ арабських держав на засіданні в Каїрі назвали Національну коаліцію опозиції Сирії, сформовану в столиці Катару Досі, законним представником Сирії в Лізі і зазначили, що збираються мати справу переважно з нею, передає Al Arabiya.

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Як повідомив єгипетський телеканал "Ан-Ніл", Ліга арабських держав визнала Національну коаліцію опозиції Сирії законним представником сирійського народу, однак при голосуванні утрималися представники Іраку, Лівану та Алжиру.