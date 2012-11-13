У Росії вдесятеро збільшили штрафи за продаж алкоголю неповнолітнім
21:36, 13 листопада 2012Світ
575 0
Відповідний закон підписав Президент РФ Володимир Путін.
Володимир Путін підписав закон
У Росії вдесятеро збільшили штрафи за продаж алкоголю неповнолітнім.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Кремля, відповідний закон «Про внесення змін до статей 3.5 і 14.16 Кодексу Російської Федерації про адміністративні правопорушення» підписав Президент РФ Володимир Путін.
У частині 1 статті 3.5 «Адміністративний штраф» стосовно зазначеного правопорушення передбачено підвищені розміри адміністративних штрафів: для громадян – до 50 тис. рублів (1,7 тис. дол.), для посадовців – до 200 тис. рублів (6,7 тис. дол.) і для юридичних осіб – до 500 тис. рублів. (17 тис. дол.)
Федеральний закон прийнятий Державною Думою 26 жовтня 2012 року і схвалений Радою Федерації 31 жовтня 2012 року.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter