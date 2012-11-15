У Росії відновили кабель, який залишив Центр управління польотами без зв'язку

Про це повідомив керівник прес-служби Роскосмосу Олексій Кузнєцов.

За словами представника відомства, посадка екіпажу МКС у складі Юрія Маленченко, Саніта Вільямс і Акіхіко Хошіде, запланована на 19 грудня, відбудеться в розрахунковий час, пишеРІА "Новости".

"Станом на 10 ранку пошкоджений канал відновлений. В даний час співробітники оператора тестують лінію зв'язку спільно з Роскосмосом", - підтвердив Денис Ричка, представник оператора "Акадо Телекому", якому належить пошкоджений канал зв'язку.

Кабель був перерізаний помилково в середу на території Митищинської АТС при проведенні ремонтних робіт сторонньою компанією.

Російський Центр управління польотами через розрив кабелю не міг передавати команди на цивільні супутники і російський сегмент МКС.