Сектор Газа готовий до перемир'я з Ізраїлем

Палестинський уряд сектору Газа готовий до перемир'я з Ізраїлем в обмін на гарантії припинення вогню і рейдів в прикордонні зони анклаву, сказав у п'ятницю РІА Новости віце-прем'єр ісламістського кабінету Зіяд аз-Заза.

Досі представники уряду і правлячого руху ХАМАС в публічних заявах відкидали можливість затишшя, поки Ізраїль "не заплатить сповна" за ліквідованого в середу лідера бойових формувань ісламістів Ахмада аль-Джабарі.

"У принципі ми згодні на перемир'я, але тільки спочатку нам повинні бути надані гарантії припинення агресії, замахів і вторгнень ізраїльських військ в прикордонні зони сектора Газа. Такі наші умови для укладення перемир'я", - сказав співрозмовник агентства, друга особа в кабінеті після прем'єра Ісмаїла Ханії.

Напередодні офіційні представники ХАМАС і контрольованого ним уряду Самі Абу Зухрі і Фаузі Бархум заявили, що будь-які розмови про перемир'я поки "недоречні".

З ізраїльського боку більше говорять про розширення операції "Хмарний стовп" аж до переходу до наземного вторгнення, ніж про повернення до перемир'я з бойовиками. Місцеві ЗМІ цитують одного з ізраїльських міністрів, за словами якого, операція не припиниться до тих пір, поки ХАМАС "не почне благати про мир".