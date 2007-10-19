Лідери країн-членів ЄС схвалили нову базову Угоду

Лідери країн-членів Європейського Союзу, що зібралися на неформальний самміт в Лісабоні, сьогодні близько 4-ї години ранку за київським часом схвалили проект нової Угоди реформ, яка вносить зміни до діючих угод ЄС.

Як передає кореспондент УНІАН, після тривалих двосторонніх і багатосторонніх консультацій лідери ЄС знайшли компромісні рішення, щоб задовольнити вимоги Італії та Польщі.

Варшаві вдалося добитися запровадження механізму, відомого під назвою “Іоанніна”, який дає можливість групі невеликих країн відтермінувати ухвалення рішень ЄС, що були схвалені більшістю голосів в Раді ЄС.

Компроміс з Італією, незадоволеною новим розподілом місць в Європарламенті, за яким ця країна вперше за всю історію ЄС отримала на 1 місце менше, ніж Великобританія, і на 2 місця менше, ніж Франція, було знайдено шляхом надання Італії додаткового парламентського місця. При цьому, щоб зберегти кількість голосів в Європарламенті на рівні 750, європейські лідери домовились, що новий Президент Європарламенту не матиме права голосу, яким він традиційно і так користується досить рідко.

Лідери ЄС також задовольнили вимоги Австрії щодо обмеження кількості іноземних студентів в її вищих навчальних закладах та знайшли компромісне рішення з Болгарією щодо написання слова “євро” – сторони домовилися, що на першому етапі, до остаточного вирішення цієї проблеми, в болгарських варіантах офіційних документів ЄС слово “євро” буде замінено на абревіатуру EUR.

Нову Угоду ЄС планується підписати в Лісабоні 13 грудня, після чого країни-члени ЄС мають протягом року ратифікувати цей документ, щоб він набув чинності з 1 січня 2009 року.

Як повідомляв УНІАН, найбільшими проблемними питаннями напередодні самміту в Лісабоні були позиції Польщі, Італії, Австрії та Болгарії. Варшава відстоювала формалізацію в змінених угодах ЄС нового компромісного підходу до підрахунку голосів при голосуванні в Раді міністрів Євросоюзу, Рим був незадоволений запропонованим новим розподілом місць у Європарламенті після 2009 року, Відень був занепокоєний значним припливом закордонних, зокрема німецьких, студентів, а Софія має різні з Європейським центробанком погляди щодо написання слова “євро” в кириличному алфавіті.

23 червня цього року Рада ЄС (самміт голів держав та урядів країн-членів ЄС – УНІАН) погодилася скликати міжурядову конференцію для проведення переговорів щодо змін до двох основних угод ЄС: Угоди про Європейський Союз, підписаної в 1992 році в Маастріхті, та Угоди про створення Європейського Співтовариства, підписаної в 1957 році в Римі.

Угода реформ передбачає, зокрема, посилення ролі національних парламентів, зміну системи підрахунку голосів в Раді міністрів ЄС, створення посади Верховного представника Союзу з закордонних справ та безпекової політики, якій, має, водночас, бути віце-президентом Єврокомісії.

Угода зменшує кількість депутатів Європарламенту з 785 до 750, посилює роль Президента Єврокомісії, перетворює Раду ЄС в інституцію та створює посаду Президента ЄС, змінює систему 6-місячного президентства в Радах міністрів ЄС.

В угоді ЄС також з’явиться перехресне посилання на Хартію фундаментальних прав, яке, однак, не буде діяти для Великобританії, яка побоюється посилення впливу ЄС в питаннях соціального захисту.