Іспанські таксисти відмовилися возити безплатно дітей і дружин депутатів

Таку заяву зробив у прямому ефірі одного з іспанських телеканалів мадридський таксист, повідомляє Кореспондент.net. За словами водія таксі, дуже часто дружини і чоловіки, діти, брати і решта усіх родичів депутатів користуються карткою депутатів конгресу.

Найбільш кричущі випадки, на думку таксиста, відбуваються, коли вночі в Мадриді підлітки, повертаючись з розважальних закладів додому, беруть таксі і "розплачуються" депутатською карткою, хоча абсолютно очевидно, що юний пред'явник карти не може бути її власником.

Дружини, діти, брати і сестри іспанських депутатів безплатно користуються таксі, "оплачуючи" його карткою з лімітом в 3 тисячі євро, який конгрес виділяє кожному депутату, зазначає Espanarusa.

Проблема не в тому, що депутати мають ці картки, а в тому, що вони дають їх своїм родичам, які подорожують безплатно, у той час, коли не мають на це ніякого права.

Всі ці порушення призвели до того, що вже дуже багато столичних таксистів почали вимагати пред'явлення ідентифікаційного документа у тих випадках, коли пасажир хоче оплатити поїздку карткою члена конгресу Іспанії.