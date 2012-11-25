Суддівський союз Єгипту закликав до страйку проти президента

Впливовий у Єгипті суддівський союз закликав усіх суддів і прокурорів країни приєднатися до загальнонаціонального страйку протесту проти рішення ісламістського президента Мухаммеда Мурсі фактично взяти під контроль органи юстиції, пише dt.ua з посиланням на dw.de.

Під час позачергового засідання в Каїрі члени союзу висловили думку, що акція повинна тривати доти, доки Мурсі не скасує свої суперечливі укази.

Раніше судді і прокурори у другому за величиною місті Єгипту Александрії уже припинили роботу, щоб висловити протест і чинити тиск на президента. Мурсі постановив, що будь-які його рішення «на захист революції» відтепер не можуть бути оскаржені у суді і що верховна палата парламенту і конституційні збори, де домінують ісламісти, надалі не можуть бути розпущені за рішенням суду.

За словами Мурсі, в органах юстиції засіли прихильники поваленого президента Хосні Мубарака, які перешкоджають процесові демократичних перетворень. Опозиція ж звинуватила Мурсі у «безпрецедентній атаці на незалежність органів юстиції».

По всьому Єгипту прокотилася хвиля протестів, у яких взяли участь близько 100 тисяч осіб.