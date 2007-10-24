Усама бен Ладен закликає до священої війни в Судані

Лідер міжнародної терористичної мережі "Аль-Каїда" Усама бен Ладен у новому аудіозверненні, розміщеному в інтернеті, закликав до священної війни проти іноземних військ в Судані та на Аравійському півострові, передає агентство Рейтер.

"Це обов`язок мусульман Судану й Аравійського півострова почати священну війну проти іноземних загарбників", - йшлося в аудіозверненні.

У понеділок Усама бен Ладен виступив в ефірі супутникового телеканалу "Аль-Джазіра" з черговим аудіозверненням, в якому закликав всіх бойовиків в Іраку до об`єднання.

За даними агентства, справжність аудіозапису ще не підтверджена, але голос на плівці схожий на голос лідера "Аль-Каїди" в попередніх аудіозверненнях. Телеканал "Аль-Джазіра" не повідомив, яким чином до нього потрапила плівка з цим записом.