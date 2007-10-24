Усама бен Ладен закликає до священої війни в Судані
00:02, 24 жовтня 2007Світ
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"Аль-Джазіра" не повідомляє, де взяла плівку
"Це обов`язок мусульман Судану й Аравійського півострова почати священну війну проти іноземних загарбників", - йшлося в аудіозверненні.
У понеділок Усама бен Ладен виступив в ефірі супутникового телеканалу "Аль-Джазіра" з черговим аудіозверненням, в якому закликав всіх бойовиків в Іраку до об`єднання.
За даними агентства, справжність аудіозапису ще не підтверджена, але голос на плівці схожий на голос лідера "Аль-Каїди" в попередніх аудіозверненнях. Телеканал "Аль-Джазіра" не повідомив, яким чином до нього потрапила плівка з цим записом.
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