Однопартієць Саакашвілі повісився після допитів прокуратури

У ніч з середи на четвер знайдений повішеним заступник глави адміністрації Гардабанского муніципалітету Грузії (регіон Квемо Картлі) Манучар Джохадзе. Як передає "Грузія online" з посиланням на джерело в місцевій адміністрації, тіло чиновника було виявлено в його власному будинку членами сім'ї покійного.

Джохадзе був членом партії Михайла Саакашвілі "Єдиний національний рух". Як заявив інший представник цієї політичної сили, депутат грузинського парламенту Гіві Таргамадзе, не виключено, що самогубство могло бути спровоковане викликом Джохадзе на допит в прокуратуру, повідомляє Lenta.ru.

"На жаль не всі можуть витримати тиск з боку влади і ми можемо мати такий результат оголошеної нам війни з боку влади", - зауважив парламентарій. Причини, з яких Джохадзе був викликаний на допит, не уточнюються.

Близькі та друзі Джохадзе стверджують, що напередодні самогубства бачилися з ним і чиновник не справляв враження людини, яка готується покінчити з собою. За фактом порушено кримінальну справу.

Раніше неодноразово повідомлялося, що після парламентських виборів в Грузії 1 жовтня, виграних опозиційної коаліцією "Грузинська мрія", багато політиків і чиновників, що представляють "Єдиний національний рух" піддалися кримінальному переслідуванню за різними звинуваченнями. У партії Саакашвілі затримання його прихильників вважають політичними репресіями.