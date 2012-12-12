Росія звинувачує грузинського політика в підготовці "помаранчевої революції" в Москві

Як повідомили УНІАН у прес-службі відомства, в Головному слідчому управлінні Слідчого комітету Російської Федерації розслідується кримінальна справа стосовно Сергія Удальцова, Леоніда Развозжаєва, Костянтина Лебедєва та інших осіб за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 212 Кримінального кодексу РФ, за фактом приготування до організації масових заворушень на території Москви та інших регіонів Російської Федерації.

«У ході попереднього слідства зібрано матеріали, що підтверджують факт фінансування Г.Таргамадзе протиправної діяльності С.Удальцова, Л.Развозжаєва, С.Лебедєва з організації масових заворушень у Російській Федерації», - йдеться в повідомленні.

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Зокрема, встановлено, що навесні 2012 року було організовано виїзди групи громадян Російської Федерації з різних регіонів до Республіки Литва для участі в семінарі, присвяченому захопленню влади на прикладі «кольорових» революцій, відбулися раніше в інших країнах. Матеріалами кримінальної справи підтверджується, що такі семінари відвідували жителі Москви Таїсія Александрова, Ганна Корнілова, Юрій Набутовський.

У зв'язку з тим, що в органів попереднього слідства були підстави вважати, що в помешканнях зазначених громадян можуть знаходитися предмети й документи, що мають значення для кримінальної справи, а також для встановлення інших осіб, причетних до скоєння цього злочину, вранці 11 грудня на підставі відповідних ухвал суду в помешканнях Т.Александрової, Г.Корнілової і Ю.Набутовського було проведено обшуки.

У ході обшуків вилучено електронні носії інформації, що містять літературу з повалення влади, а також інші предмети й документи, що мають значення для кримінальної справи. Наразі особи, у яких проводилися обшуки, доставлені в Слідчий комітет для допитів як свідків.

Г.Таргамадзе є головою комітету парламенту Грузії з оборони та безпеки, членом партії Єдиний національний рух, заснованої в жовтні 2001 року Михайлом Саакашвілі.

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Як повідомляв УНІАН, активіст «Лівого фронту» Л.Развозжаєв разом із координатором «Лівого фронту» С.Удальцовим і К.Лебедєвим є фігурантом кримінальної справи за статтею "підготовка до організації масових заворушень", яку було порушено після перевірки фактів, викладених у фільмі "Анатомія протесту-2". Автори фільму, що вийшов на НТВ, стверджують, що опозиція готувала силове захоплення влади на кошти з-за кордону. У фільмі було показано відеозйомку, де С.Удальцов і його соратники нібито розмовляють із тодішнім головою парламентського комітету Грузії з оборони та безпеки Г.Таргамадзе. Як стверджують автори фільму, останній має досвід підготовки "кольорових революцій" у Грузії, Україні і масових заворушень у Білорусі.