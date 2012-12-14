Швейцарські експерти назвали російські компанії з найгіршою репутацією

Найбільш спірну репутацію серед російських компаній має "Газпром". До такого висновку прийшла швейцарська компанія RepRisk, що проводила дослідження репутаційних ризиків компаній країн БРІК (Бразилія, Індія, Росія і Китай).

Результати дослідження опубліковані на сайті RepRisk. Консалтингова група провела моніторинг критики на адресу компаній, яка з'являлася як в офіційних документах, так і в ЗМІ, в період з жовтня 2011 по жовтень 2012 року. Отримані результати були ранжовані за 100-бальною шкалою.

Швейцарські дослідники вибрали по три найбільш критиковані компанії в кожній країні. Друге місце, поступившись "Газпрому", у Росії зайняла компанія "Арктикморнєфтєгазразведка" - підрозділ "Газфлоту", що займається розвідкою і оцінним бурінням на арктичному шельфі. Третє місце посіла група ФЕМКО, що спеціалізується на морських перевезеннях, яка згадувалася у зв'язку з поставками російських вертольотів у Сирію.

Що стосується "Газпрому", то RepRisk звернула увагу на антимонопольне розслідування Єврокомісії, що почалося стосовно газової компанії і критику з боку екологів. Експерти RepRisk також склали загальний рейтинг компаній країн БРІК з найбільш спірною репутацією. "Газпром" зайняв у ньому третє місце, набравши 60 балів. Перше місце дісталося бразильській гірничодобувній Vale, (66 балів), друге - китайської енергетичної HEG Electronics з 61 балом.

Лента.ру