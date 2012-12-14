Швейцарські експерти назвали російські компанії з найгіршою репутацією
Швейцарська компанія провела дослідження репутаційних ризиків компаній країн БРІК.
Найбільш спірну репутацію серед російських компаній має "Газпром". До такого висновку прийшла швейцарська компанія RepRisk, що проводила дослідження репутаційних ризиків компаній країн БРІК (Бразилія, Індія, Росія і Китай).
Результати дослідження опубліковані на сайті RepRisk. Консалтингова група провела моніторинг критики на адресу компаній, яка з'являлася як в офіційних документах, так і в ЗМІ, в період з жовтня 2011 по жовтень 2012 року. Отримані результати були ранжовані за 100-бальною шкалою.
Швейцарські дослідники вибрали по три найбільш критиковані компанії в кожній країні. Друге місце, поступившись "Газпрому", у Росії зайняла компанія "Арктикморнєфтєгазразведка" - підрозділ "Газфлоту", що займається розвідкою і оцінним бурінням на арктичному шельфі. Третє місце посіла група ФЕМКО, що спеціалізується на морських перевезеннях, яка згадувалася у зв'язку з поставками російських вертольотів у Сирію.
Що стосується "Газпрому", то RepRisk звернула увагу на антимонопольне розслідування Єврокомісії, що почалося стосовно газової компанії і критику з боку екологів. Експерти RepRisk також склали загальний рейтинг компаній країн БРІК з найбільш спірною репутацією. "Газпром" зайняв у ньому третє місце, набравши 60 балів. Перше місце дісталося бразильській гірничодобувній Vale, (66 балів), друге - китайської енергетичної HEG Electronics з 61 балом.