Туреччина розбомбила курдське село

Турецькі бойові літаки завдали в середу бомбового удару по курдському селу в Північному Іраку, повідомляє агентство Рейтер з посиланням на представника органів безпеки іракського Курдистану.

За даними представника, турецька авіація піддала масованому бомбардуванню гірське курдське село за 25 кілометрів від міста Дахука. В той же час представник органів безпеки не зміг надати інформацію про жертви або руйнування.

Джерела у військовому командуванні Туреччини повідомляють, що турецькі літаки здійснювали ряд вильотів, заглиблюючись на територію Іраку приблизно на 20 кілометрів.

Ці вильоти, за словами джерела, проводяться в рамках завдання точкових ударів по позиціях курдських сепаратистів.

Парламент Туреччини минулого тижня надав уряду повноваження на проведення транскордонної армійської операції в Північному Іраку, де, за даними військових, зосереджено близько 3,5 тисяч курдських сепаратистів.