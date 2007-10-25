Біля берегів Індонезії затонуло пасажирське судно: 30 людей зникли

Поблизу індонезійського острова Сулавесі затонуло пасажирське судно. 30 його пасажирів вважаються зниклими без вісти.

Про це повідомляє Reuters. За словами рятувальників, в район затоплення судна направлені шість рятувальних суден. Триває пошукова операція.

Про причини затоплення пасажирського судна ніякої інформації поки немає.

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