Біля берегів Індонезії затонуло пасажирське судно: 30 людей зникли
11:10, 25 жовтня 2007Світ
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Триває пошукова операція
Поблизу індонезійського острова Сулавесі затонуло пасажирське судно. 30 його пасажирів вважаються зниклими без вісти.
Про це повідомляє Reuters. За словами рятувальників, в район затоплення судна направлені шість рятувальних суден. Триває пошукова операція.
Про причини затоплення пасажирського судна ніякої інформації поки немає.
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