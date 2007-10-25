Туреччина не питатиме у Буша дозволу на війну в Іраку

Прем`єр Туреччини Таїп Ердоган закликав США не чинити тиск на Анкару в питанні проведення транскордонної операції в Північному Іраку.

"Америці не слід намагатися перешкоджати нам. Наш стратегічний партнер - США повинні зараз діяти разом з нами", - сказав турецький прем`єр у четвер у Бухаресті, де перебуває з офіційним візитом. Його виступ у прямому ефірі показували турецькі телеканали.

"США можуть висловлювати побажання на нашу адресу, щоб ми не проводили транскордонну операцію, проте ми самі вирішимо, що нам необхідно робити. Ми зробимо необхідні кроки, які для боротьби з тероризмом передбачені національним законодавством і міжнародним правом", - підкреслив Ердоган у відповідь на заклик Вашингтона до Туреччини не вторгатися на суміжну територію для переслідування курдських бойовиків.

РІА Новости