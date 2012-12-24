ЗМІ: Армія Асада застосувала хімічну зброю

Про це у понеділок повідомив катарський телеканал Аль-Джазіра, пише Дзеркало тижня.

За даними ЗМІ у результаті атаки загинули щонайменше семеро осіб, десятки госпіталізовані з ознаками отруєння нервово-паралітичним газом.

За словами лікарів, на яких посилається Аль-Джазіра, у постраждалих спостерігаються різке погіршення зору і частковий параліч, що характерно для отруєння зарином.

Згідно з повідомленням, сирійські солдати закидали гранатами з отруйним газом позиції повстанців в одному з контрольованих опозицією районів міста.

Представники ж повстанців поки офіційно не підтвердили факт атаки своїх позицій із застосуванням хімічної зброї.

Як відомо, армія Башара Ассада має найбільший арсенал хімічної зброї на Близькому Сході.