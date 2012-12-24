ЗМІ: Армія Асада застосувала хімічну зброю

16:06, 24 грудня 2012
Світ
1404 0

Під час боїв у сирійському місті Хомс урядові війська вперше за час конфлікту застосували хімічну зброю.

Сирію звинувачують у застосуванні хімічної зброї

Про це у понеділок повідомив катарський телеканал Аль-Джазіра, пише Дзеркало тижня.

За даними ЗМІ у результаті атаки загинули щонайменше семеро осіб, десятки госпіталізовані з ознаками отруєння нервово-паралітичним газом.

За словами лікарів, на яких посилається Аль-Джазіра, у постраждалих спостерігаються різке погіршення зору і частковий параліч, що характерно для отруєння зарином.

Згідно з повідомленням, сирійські солдати закидали гранатами з отруйним газом позиції повстанців в одному з контрольованих опозицією районів міста.

Представники ж повстанців поки офіційно не підтвердили факт атаки своїх позицій із застосуванням хімічної зброї.

Як відомо, армія Башара Ассада має найбільший арсенал хімічної зброї на Близькому Сході.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter