Лідер македонської опозиції закликав до народного повстання

Політична криза в Македонії загострюється: лідер опозиції Бранко Црвенковський закликав у понеділок своїх прихильників до народного повстання в знак протесту проти прийняття парламентом (Зборами) бюджету на 2013 рік, а правляча партія звинуватила його у спробі державного перевороту, повідомляє РІА "Новости" з посиланням на македонські ЗМІ.

Законодавці схвалили в понеділок бюджет у відсутність представників СДСМ, які вирішили бойкотувати роботу парламенту, оскільки правляча коаліція проігнорувала запропоновані ними поправки.

"У цій країні немає Конституції і закону, немає демократії і парламенту. На одній стороні знаходиться диктаторський режим, а на іншій стороні - народ", - заявив сьогодні Црвенковський.

Лідер опозиції закликав сьогодні македонців до загальногромадської непокори і народного повстання, порівнявши Груєвського з колишнім сербським лідером Слободаном Мілошевичем. У свою чергу ВМРО-ДПМНЄ випустила заяву, в якій звинуватила Црвенковскі у спробі повалення законного уряду шляхом насильства і провокацій.