11 поліцейських поранені при обороні парламенту Македонії

Правоохоронці стримували юрби людей, які виступають за і проти бюджету країни на 2013 рік. За даними МВС, при спробі вдертися до парламенту травми отримали і цивільні особи, кількох учасників заворушень затримано, повідомляє РІА "Новости".

У самому парламенті депутати від правлячої коаліції влаштували бійку з представниками провідного опозиційного Соціал-демократичного союзу (СДСМ), які блокували зал засідань. За інформацією з СДСМ, в цих зіткненнях травми отримали дві жінки - колишній прем'єр-міністр, нині опозиційний політик Радмила Шекеринська і ще один депутат Весна Бендевська. Раніше опозиціонери запропонували 1,2 тисячі поправок до проекту бюджету для скорочення витрат на 204 мільйони євро. Поправки були відкинуті.

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Бюджет країни на наступний рік був прийнятий після того, як опозиціонерів і журналістів витиснули з залу засідань. У підсумку видаткова частина бюджету Македонії складе близько 2,7 мільярда євро, дефіцит очікується на рівні 3,5% ВВП. У понеділок ввечері лідер опозиції Бранко Црвенковський заявив, що більше не братиме участі в роботі парламенту, і закликав своїх прихильників до народного повстання.