Перепродаж дітей у Китаї став соціальною проблемою

У результаті операції, яка проводилася відразу в 9 провінціях (зокрема Юнань, Сичуань, Гуандун, Фуцзянь) заарештовано більше 350 осіб і звільнені 89 дітей, повідомляє РосБізнесКонсалтинг.

Тепер поліція шукає батьків звільнених за допомогою національної бази ДНК, яка і було зібрано для того, щоб боротися з торгівлею дітьми.

За інформацією поліції, торговці дітьми продають здорового хлопчика в провінціях з невисоким рівнем життя, таких як Юнань, за 30 тисяч юанів (менше 5 тисяч доларів). У більш благополучних щодо економіки провінціях Фуцзянь і Гуандун ціна за дитину може доходити до 70-90 тисяч юанів.

Повідомляється, що за останні 4 роки поліція затримала близько 11 тисяч торговців неповнолітніми, звільнивши більше 50 тисяч дітей.