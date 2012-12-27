Лідерів єгипетської опозиції звинуватили у державній зраді

Про це повідомив у четвер журналістам у Каїрі представник генпрокуратури країни.

"Генпрокурор країни Талаат Абдалла передав до міністерства юстиції справу про державну зраду, у якій основними обвинуваченими фігурують відомі опозиційні діячі, і розпорядився призначити слідчого апеляційного суду для проведення фактичного розслідування", - цитує РІА "Новости".

Розслідування почато у справі "про підбурюванні до державного перевороту і державній зраді".

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На початку грудня в генпрокуратуру був направлений позов, згідно з яким до підготовки держперевороту безпосередньо причетні керівники ліберальних партій "Ад-Дустур" - екс-глава МАГАТЕ Мухаммед аль-Барадеї, Єгипетський конгрес - колишній генсек Ліги арабських держав Амр Муса, "Аль-Вафд" - Сейід аль-Бадауі і лідер Народного руху Єгипту - екс-кандидат в президенти Хамдін Сабах. Як говорилося в позові, вони створили Фронт національного порятунку Єгипту, від імені якого "закликали єгипетський народ до повалення існуючої влади, підбурювали людей на масові акції протесту проти чинного президента країни Мухаммеда Мурсі".

У середу Фронт заявив, що відкидає прийняту на референдумі нову конституцію Єгипту і буде всіма можливими мирними засобами домагатися її скасування. Єгипетська опозиція на чолі з Фронтом вже намітила провести 25 січня 2013 року, в день другої річниці єгипетської революції, "мільйонні акції" протесту по всій країні проти політики президента та нового основного закону.