Росія вирішила попрощатися з таксофонами

Про це пише 27 грудня Forbes з посиланням на главу відомства Миколу Нікіфорова. За даними «Известий», держава також відмовиться від пунктів колективного доступу в Інтернет, розташованих у відділеннях "Пошти Росії", повідомляє Lenta.ru.

Відмову від таксофонів в міністерстві пояснили надмірними витратами. За словами Нікіфорова, «кожен, хто подзвонив і скористався автоматом обходиться бюджету в 35 тисяч рублів. Простіше на ці гроші йому iPhone подарувати ».

Закриття доступу в Інтернет в поштових відділеннях в Мінзв'язку також пояснили високими тарифами і низькою популярністю послуги серед населення.

Вимога забезпечити кожен населений пункт таксофоном з безкоштовним доступом до служб екстреного виклику включено в діючий з 2003 року закон «Про зв'язок». При цьому дорога до таксофона без транспортного засобу не повинна займати більше години. Крім того, в поселеннях від п'ятисот чоловік повинен бути принаймні один пункт доступу до мережі Інтернет.

Установку і обслуговування таксофонів оператори, які виграли конкурс, здійснювали за рахунок фонду, що наповнюється за допомогою додаткового податку з усіх операторів послуг зв'язку (1,2 відсотка від виручки).