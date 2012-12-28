Нафта дорожчає в надії на гарні новини із США

Сьогодні ф'ючерси на Brent подорожчали на $ 0,39 до $ 111,19 за барель, а ф'ючерси на WTI - на $ 0,38 до $ 91,25 за барель. За тиждень Brent, ймовірно, підніметься на 2%, а WTI - на 3%, повідомляє Росбалт за інформацією Reuters.

"Проблема "бюджетного обриву "буде впливати на ціни на нафту, поки вона не буде вирішена", - відзначила аналітик сировинних ринків ANZ Наталі Рампоне.

Президент Барак Обама і віце-президент Джо Байден сьогодні зустрінуться з лідерами Конгресу від обох партій для відновлення переговорів.

У четвер були опубліковані суперечливі індикатори стану американської економіки: число звернень за допомогою з безробіття минулого тижня впало до мінімуму майже за 4,5 роки, продажі нових будинків піднялися до максимального рівня з квітня 2010 року, але довіра споживачів в грудні знизилася до мінімуму чотирьох місяців .