Нафта дорожчає в надії на гарні новини із США
Ціни на нафту зростають у п'ятницю, так як американські політики відновили переговори про те, як запобігти фінансовій кризі в країні - найбільшому в світі споживачеві нафти.
Сьогодні ф'ючерси на Brent подорожчали на $ 0,39 до $ 111,19 за барель, а ф'ючерси на WTI - на $ 0,38 до $ 91,25 за барель. За тиждень Brent, ймовірно, підніметься на 2%, а WTI - на 3%, повідомляє Росбалт за інформацією Reuters.
"Проблема "бюджетного обриву "буде впливати на ціни на нафту, поки вона не буде вирішена", - відзначила аналітик сировинних ринків ANZ Наталі Рампоне.
Президент Барак Обама і віце-президент Джо Байден сьогодні зустрінуться з лідерами Конгресу від обох партій для відновлення переговорів.
У четвер були опубліковані суперечливі індикатори стану американської економіки: число звернень за допомогою з безробіття минулого тижня впало до мінімуму майже за 4,5 роки, продажі нових будинків піднялися до максимального рівня з квітня 2010 року, але довіра споживачів в грудні знизилася до мінімуму чотирьох місяців .