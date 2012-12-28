У Мінську влаштують тверезий Новий рік, на який пускатимуть через металодетектори

Як передає власний кореспондент УНІАН у Республіці Білорусь, про це повідомляє прес-служба ГУВС Мінського міськвиконкому.

«Прохід здійснюватиметься через спеціалізовані пункти пропуску з процедурою особистого огляду, що вже стала звичною, з використанням як ручних, так і стаціонарних металодетекторів», - зазначили в ГУВС.

На контролі міліції також буде і майданчик біля стели «Мінськ - місто-герой», де о 1.30 1 січня відбудеться новорічний феєрверк.

У міліції не виключили можливості встановлення мобільних турнікетів на святкових майданчиках у різних районах міста в разі великого скупчення громадян.

У ГУВС Мінміськвиконкому нагадали, що в охоронювані місця не допускатимуться нетверезі громадяни. З собою заборонено приносити спиртні напої, пиво. Із звичайною водою або безалкогольними напоями пропустять, але ємкості повинні бути прозорими, а їх об`єм – не повинен перевищувати 0,5 літра. Не пустять також з предметами, якими можна завдати шкоди або тілесних ушкоджень оточенню, вибухонебезпечними речовинами, домашніми тваринами. Обмеження поширюється і на піротехніку (петарди, ракети, феєрверки). За її використання передбачено штраф.