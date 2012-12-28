Парламент Грузії може повернутися до Тбілісі

Згідно з поправками до конституції, прийнятим в липні 2011 року за ініціативою президента країни Михайла Саакашвілі, після виборів 2012 року парламент почав працювати в Кутаїсі. У цьому місті в стислі терміни було побудовано нову будівлю законодавчого органу.

"Ми припускаємо, що весняна сесія відкриється в Кутаїсі, однак з кінця весни, швидше за все, парламент ухвалить рішення повернутися до Тбілісі", - сказав Д.Усупашвілі на прес-конференції, додавши, що проект змін до конституції дозволить парламенту повернутися в стару будівля в Тбілісі.

Питання про будівлю парламенту в Тбілісі набуло особливої актуальності після парламентських виборів 1 жовтня, на яких перемогла коаліція "Грузинська мрія" Бідзіни Іванішвілі, передає РІА «Новости». Незабаром після виборів у "Грузинській мрії" почався розгляд питання про можливе повернення парламенту в Тбілісі, до того ж, в стару будівлю.