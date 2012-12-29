Сьогодні росіяни працюють востаннє

Після внесення поправок у трудове законодавство РФ канікули у зв'язку з Новим роком закріплені з 1 по 8 січня, включаючи 7 січня - Різдво Христове.

"Враховуючи, що раніше уряд РФ переніс вихідний день з суботи 29 грудня на понеділок 31 грудня, то відпочинок триватиме десять днів - з 30 грудня 2012 по 8 січня 2013 року", - повідомили РІА "Новости" у Федеральній службі з праці та зайнятості.