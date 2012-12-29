У Франції визнали неконституційним податок на дохід у 75%

Про це повідомляє українська служба BBC.

Підвищення податків для тих, хто заробляє понад один мільйон євро, було одним з ключових положень політики президента Франції Франсуа Олланда.

Ця політика викликала обурення бізнес-спільноти та змусили багатьох багатіїв заявити, що вони розмірковують про еміграцію. Як відомо, французький актор Жерар Депардьє нещодавно оголосив, що переїжджає до Бельгії, щоби уникнути податку.

В оприлюдненому в суботу рішенні Конституційна рада Франції заявила, що новий рівень податку не базується на "рівності у суспільних обов'язках", оскільки, на відміну від інших податків на доходи, він застосовується до конкретних осіб, а не до домогосподарств.

Наприклад, це означає, що домогосподарство, де одна людина заробляє понад мільйон євро, сплачуватиме цей податок, а домогосподарство, де двоє заробляють по 900 тисяч євро, не буде.

Рада також розкритикувала нові методи обрахування податку.

75-відсотковий податок був врахований у проекті бюджету, схваленому парламентом у вересні.