В Індії потяг задавив шість слонів

Інцидент стався напередодні в штаті Орісса. Швидкий поїзд збив стадо слонів, які переходили залізничне полотно. Серед загиблих тварин - двоє дитинчат, відзначили в природоохоронному відомстві. В результаті зіткнення загинув також залізничний службовець, який їхав на поїзді .

Очевидно, машиністи потягу не змогли вчасно загальмувати через погану видимість - в районі НП був туман. Штатний рух поїздів на гілці було відновлено тільки через вісім годин.

В Індії мешкають близько 26 тисяч диких слонів, які в багатьох регіонах країни вважаються священними тваринами.

РІА Новости