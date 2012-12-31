В Індії потяг задавив шість слонів
10:39, 31 грудня 2012Світ
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Не менше шести слонів загинули під колесами потяга на сході Індії, пише газета Indian Express з посиланням на представників місцевого лісництва.
Слон в Індії - тварина священна
Інцидент стався напередодні в штаті Орісса. Швидкий поїзд збив стадо слонів, які переходили залізничне полотно. Серед загиблих тварин - двоє дитинчат, відзначили в природоохоронному відомстві. В результаті зіткнення загинув також залізничний службовець, який їхав на поїзді .
Очевидно, машиністи потягу не змогли вчасно загальмувати через погану видимість - в районі НП був туман. Штатний рух поїздів на гілці було відновлено тільки через вісім годин.
В Індії мешкають близько 26 тисяч диких слонів, які в багатьох регіонах країни вважаються священними тваринами.
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