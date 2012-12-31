Конгрес і адміністрація Обами досягли компромісу

"Сторони домовилися в понеділок увечері щодо більшості ключових питань, в тому числі скасування податкових пільг для сімей, що заробляють понад 450 тисяч доларів на рік і приватних осіб, які мають індивідуальний дохід у 400 тисяч доларів на рік, а також підвищенні розмірів допомоги з безробіття ", - повідомляє телекомпанія, відзначаючи, що мова йде про перенесення термінів початку секвестру на 60-90 днів, а не про повне його запобігання. За цей час сторони мають намір узгодити невирішені питання.

З ініціативою укладення такої проміжної угоди виступив 21 грудня президент країни Барак Обама. Компроміс був сподіваний - незважаючи на те, що переговори буксували протягом чотирьох тижнів, ніхто не сумнівався, що сторони домовляться в останні години нового року і лише випробовують терпіння одне одного.

Ключовим на бюджетних переговорах було податкове питання. Для підвищення доходів бюджету Обама пропонував скасувати пільги для американців, які заробляють більше 400 тисяч доларів на рік, спікер палати представників Джон Бонер був готовий говорити тільки про підвищення податків для мільйонерів. Автоматичний секвестр бюджету - скорочення витрат на 1,2 трильйона доларів, порівну розподілене між військовою і цивільною сферами, - почався б у США з початку 2013 року в разі провалу бюджетних переговорів. Сьогоднішні домовленості означають перемогу адміністрації демократа Барака Обами над конгресом, контрольованим республіканцями.

РІА "Новости"