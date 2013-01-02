У Парижі пограбували магазин Apple на 1 млн євро
08:03, 02 січня 2013Світ
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Розслідування пограбування доручено регіональному управлінню кримінальної поліції.
Магазин Apple уПарижі пограбували
Невідомі пограбували один з магазинів компанії Apple, захопивши здобич на суму близько 1 мільйона євро, повідомляють РІА «Новости», посилаючись на агентство Франс Прес.
За словами джерела, близького до розслідування, четверо зловмисників проникли в один з центральних магазинів Apple, який розташований поруч з паризькою Гранд-Опера. Впоравшись із співробітником компанії, злочинці завантажили в припарковану поряд машину викрадену продукцію Apple, після чого благополучно зникли з місця злочину.
Розслідування пограбування доручено регіональному управлінню кримінальної поліції.
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