Тоні Блер отримав за мемуари величезний аванс, але публікувати їх не поспішає

Видавництво Random House заплатило колишньому прем`єр-міністрові Великобританії Тоні Блеру за мемуари понад 4 мільйонів фунтів стерлінгів авансу (близько 9 мільйонів доларів США), повідомляє AFP з посиланням на газету The New York Times.

Про укладення контракту між Random House і Блером було оголошено у четвер ввечері, проте обидві сторони категорично відмовилися розкрити фінансові подробиці угоди.

The New York Time стверджує, що відомості про обіцяний Блерові аванс були одержані від джерел з близького оточення колишнього прем`єра. Співрозмовник видання також підтвердив повідомлення про те, що мемуари Блера побачать світ не раніше, ніж за два роки.

Затримка публікації книги пов`язана з тим, що Блер не хоче, щоб вона з`явилася у продажу до закінчення парламентських виборів. Очікується, що в мемуарах Блер розкриє деякі подробиці, пов`язані з його взаєминами з діючим керівником уряду і лідером партії лейбористів Гордоном Брауном.

Лента.ру