Сирія приготувала авіабомби із зарином і чекає наказу Асада - ЗМІ

Про це повідомляє «Дзеркало тижня. Україна» з посиланням на NBC News.

Телеканал стверджує, що, попри запевняння Б.Асада, що він не стане використовувати зброю масового ураження проти свого народу, джерела в американській розвідці повідомили, що сирійська армія готується застосувати проти повстанців отруйний газ зарин. За даними спецслужб, нервово-паралітичний газ вже підготували до використання, але зволікають завантажувати авіабомби з ним у літаки. Але якщо буде віддано наказ це зробити, «мало що у зовнішньому світі зможе зупинити цей процес», сказало джерело.

Розвідка також вважає, що, окрім зарину, режим Б.Асада має у своєму розпорядженні запаси уражуючих речовин табун і іприт, а також ціанистоводневої кислоти. Для застосування зброї масового знищення режим Б.Асада зможе використовувати бомбардувальники Су-17 і Су-24, винищувач МіГ-23, а також, можливо, ракетний комплекс «Луна-М».

Як зазначає телеканал, зарин - дуже небезпечна зброя: у 1977 році Саддам Хусейн застосував його проти курдів. Одна атака коштувала життя 5 тис. осіб.

NBC також підкреслює, що Сирія - одна із семи країн, які не ратифікували Конвенцію про заборону розробки, виробництва, накопичення і застосування хімічної зброї і її знищення 1992 року.

Раніше керівництво США виступило із заявами, що Америка розробила план реагування на застосування хімічної зброї.

«Я хочу роз'яснити Башару Асаду і всім, хто підкоряється його наказам: світ стежить за вами... Застосування хімічної зброї неприпустиме. Якщо ви допуститеся цієї помилки, будуть вжиті заходи, і ви будете за них відповідати», - заявив президент США Барак Обама у ході виступу в Університеті національної оборони.

Водночас анонімний представник адміністрації Б.Обами повідомив, що розглядається широкий спектр дій - від нанесення авіаударів до проведення обмежених спецоперацій, направлених на забезпечення безпеки складів з хімічною зброєю.

За оцінкою міжнародного співтовариства, Б.Асад буде готовий застосувати хімічну зброю, якщо під питанням опиниться саме існування сирійського режиму.

Але якщо Б.Асад застосує зброю масового ураження проти повстанців, проти нього об'єднаються США, Велика Британія, Ізраїль, Туреччина і Йорданія.

Вашингтон і Лондон розробили план військової кампанії з метою встановити контроль над сирійським арсеналом зброї масового ураження.

В операції, яка може розпочатися у будь-який момент, візьмуть участь 75 тисяч бійців елітних підрозділів, зазначає телеканал.