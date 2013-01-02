Грузія спробує розширити ГУАМ за рахунок Південної Кореї

Як повідомила міністр закордонних справ Грузії Майя Панджікідзе, Грузія прийняла на себе головування в міжнародній організації ГУАМ на засіданні Ради міністрів закордонних справ цього об'єднання, яке пройшло 7 грудня в Дубліні в рамках міністеріала ОБСЄ, пише Грузия-Онлайн.

Головування до Грузії переходить від Азербайджану.

"У періоді головування в ГУАМ, Грузія спробує розширити це об'єднання. Планується, що Південна Корея стане країною-партнером організації. Ми плануємо розширення відносин не тільки на рівні міністрів закордонних справ, а також на рівні галузевих міністерств і парламентських груп", - заявила Панджікідзе.