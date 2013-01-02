Грузія спробує розширити ГУАМ за рахунок Південної Кореї
20:55, 02 січня 2013Світ
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Грузія офіційно приступила до головування в ГУАМ з 1 січня 2013 року.
Грузія почала головування в ГУАМ
Як повідомила міністр закордонних справ Грузії Майя Панджікідзе, Грузія прийняла на себе головування в міжнародній організації ГУАМ на засіданні Ради міністрів закордонних справ цього об'єднання, яке пройшло 7 грудня в Дубліні в рамках міністеріала ОБСЄ, пише Грузия-Онлайн.
Головування до Грузії переходить від Азербайджану.
"У періоді головування в ГУАМ, Грузія спробує розширити це об'єднання. Планується, що Південна Корея стане країною-партнером організації. Ми плануємо розширення відносин не тільки на рівні міністрів закордонних справ, а також на рівні галузевих міністерств і парламентських груп", - заявила Панджікідзе.
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