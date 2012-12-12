Грузія відмовилася вступати до СНД

Грузія не прийме запрошення вступити до СНД.

Про це заявила сьогодні журналістам глава МЗС країни Майя Панджикідзе, передає ІТАР-ТАРС.

Вона відзначила, що "Грузія вже обрала свій зовнішньополітичний курс - це курс на інтеграцію до євроатлантичних структур, і не прийме запрошення вступити до СНД".

За словами М.Панджикідзе, "Грузія не відмовиться від інтеграції до НАТО і ЄС, цей курс залишається незмінним".

А заступник секретаря Ради безпеки республіки Бату Кутелія заявив журналістам, що "місце Грузії не в СНД, а в євроатлантичних структурах".

Як повідомлялося, напередодні Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив у Мінську, що Білорусь, як країна, яка головує у 2013 році в СНД, запросить Грузію до складу Співдружності.

"Ми вас чекаємо в СНД, - звернувся він до Грузії. - Я проситиму вас повернутися в СНД, ви нічого не втратите, і Росія буде тільки "за".