Грузія відмовилася вступати до СНД
Грузія не прийме запрошення вступити до СНД, заявила очільник МЗС.
Грузія не прийме запрошення вступити до СНД.
Про це заявила сьогодні журналістам глава МЗС країни Майя Панджикідзе, передає ІТАР-ТАРС.
Вона відзначила, що "Грузія вже обрала свій зовнішньополітичний курс - це курс на інтеграцію до євроатлантичних структур, і не прийме запрошення вступити до СНД".
За словами М.Панджикідзе, "Грузія не відмовиться від інтеграції до НАТО і ЄС, цей курс залишається незмінним".
А заступник секретаря Ради безпеки республіки Бату Кутелія заявив журналістам, що "місце Грузії не в СНД, а в євроатлантичних структурах".
Як повідомлялося, напередодні Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив у Мінську, що Білорусь, як країна, яка головує у 2013 році в СНД, запросить Грузію до складу Співдружності.
"Ми вас чекаємо в СНД, - звернувся він до Грузії. - Я проситиму вас повернутися в СНД, ви нічого не втратите, і Росія буде тільки "за".