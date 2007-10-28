Путін: США повторюють помилки СРСР

Володимир Путін порівняв плани США розмістити елементи протиракетної оборони в Східній Європі з діями СРСР під час Карибської кризи.

На підсумковій конференції після закінчення саміту Росія-ЄС у Португалії російський президент сказав, що "у середині 1960-х років схожі дії СРСР викликали Карибську кризу.

"Для нас ситуація технологічно дуже схожа. Ми залишки баз з В`єтнаму, з Куби вивели і все там ліквідували, а біля наших кордонів такі загрози для нашої країни сьогодні створюються", - сказав він.

При цьому на прес-конференції Володимир Путін підкреслив, що стратегічне партнерство Росії і Європи залишиться тим самим, і висловив задоволення з приводу численних торгових угод, які було укладено між Росією і ЄС.

За словами Путіна, Росія і Європейський союз продовжать співпрацю з тим, щоб вирішити проблеми Ірану, Близького Сходу і Косова.

Бі-бі-сі