Путін: США повторюють помилки СРСР
Підсумки саміту Росія-ЄС
|Володимир Путін на саміті Росія-ЄС. Фото АР
На підсумковій конференції після закінчення саміту Росія-ЄС у Португалії російський президент сказав, що "у середині 1960-х років схожі дії СРСР викликали Карибську кризу.
"Для нас ситуація технологічно дуже схожа. Ми залишки баз з В`єтнаму, з Куби вивели і все там ліквідували, а біля наших кордонів такі загрози для нашої країни сьогодні створюються", - сказав він.
При цьому на прес-конференції Володимир Путін підкреслив, що стратегічне партнерство Росії і Європи залишиться тим самим, і висловив задоволення з приводу численних торгових угод, які було укладено між Росією і ЄС.
За словами Путіна, Росія і Європейський союз продовжать співпрацю з тим, щоб вирішити проблеми Ірану, Близького Сходу і Косова.