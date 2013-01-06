Сирійська опозиція відкинула пропозицію Асада

«За допомогою запропонованої ініціативи Асад просто хоче виключити можливість політичного вирішення (конфлікту), яке може бути досягнуто на американсько-російській зустрічі з Брахімі (спецпредставник ООН і ЛАГ по Сирії Лахдар Брахімі) і яке опозиція не прийме, доки він (Б.Асад) і його режим не залишать владу», - заявив представник Національної коаліції сирійської опозиції Валід Бані, передає «Газета.Ru».

Як повідомлялося, глава дипломатії ЄС Кетрін Ештон, коментуючи сьогоднішній виступ Б.Асад, також сказала, що для політичного врегулювання сирійського конфлікту необхідна відставка Президента.

«Ми уважно вивчимо промову (Президента), подивимося, чи є в ній щось нове, але ми продовжуємо наполягати на тому, що Асад повинен піти і дозволити передати владу новому уряду», - заявила К.Ештон.

Одним з етапів плану, який Б.Асад запропонував для виходу з ситуації, що склалася, є зобов`язання іноземних держав про припинення фінансування терористів.

«Ми не будемо вести діалог з маріонетками Заходу», - заявив Президент у своєму виступі.

Крім того, він запропонував створити новий уряд, оголосити загальну амністію і закликав «тих, хто не зрадив Сирію», провести конференцію, щоб обговорити висунутий ним план.